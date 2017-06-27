В Николаеве выгнали из зала суда пьяную сожительницу обвиняемого (видео)

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения для Геннадия Сычёва (отца погибшего подростка, которому в руки попало оружие, незаконно хранящееся в доме его папы), в помещении Корабельного районного суда города Николаева находилась сожительница обвиняемого, шокирующая работников и посетителей суда своим поведением.

Дело в том, что женщина была в явно нетрезвом состоянии, и ее попросили выйти из помещения. Та не особо слушалась, и сотрудники Корабельного райсуда вызвали полицию, дабы утихомирить сожительницу находившегося в это время в зале судебных заседаний Геннадия Сычёва.

Прибывшие по вызову патрульные долго пытались объяснить женщине, что находиться в нетрезвом состоянии в общественном месте — противозаконно, но та не понимала их, отрицая, что употребляла спиртное: