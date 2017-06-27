17.06.17 18:002590
"Металлисты" на николаевщине пыталась раскурочить пост ГАИ
|27.06.17 10:19
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Днём 25 июня инспекторы, которые осуществляли патрулирование автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" получили сообщение о том, что вблизи села в Николаевском районе неизвестные разбирают бывший пост ГАИ, пишет "Новостной Николаев ".
Днём 25 июня инспекторы, которые осуществляли патрулирование автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" получили сообщение о том, что вблизи села в Николаевском районе неизвестные разбирают бывший пост ГАИ, пишет "Новостной Николаев ".
На месте происшествия стражи порядка действительно застали трех мужчин (21, 22 и 30 лет), которые газовым резаком резали металлический швеллер.
Неподалеку мужчины поставили автомобиль ВАЗ 21099 с прицепом.
Своей вины они не отрицали. Все трое были доставлены в отдел полиции.