"Металлисты" на николаевщине пыталась раскурочить пост ГАИ Днём 25 июня инспекторы, которые осуществляли патрулирование автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" получили сообщение о том, что вблизи села в Николаевском районе неизвестные разбирают бывший пост ГАИ, пишет "Новостной Николаев ". На месте происшествия стражи порядка действительно застали трех мужчин (21, 22 и 30 лет), которые газовым резаком резали металлический швеллер. Неподалеку мужчины поставили автомобиль ВАЗ 21099 с прицепом. Своей вины они не отрицали. Все трое были доставлены в отдел полиции. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама