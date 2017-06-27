В Николаеве пойман пьяный маршрутчик, похитивший пассажирку с детьми

27.06.17 10:35Сколько просмотров этой статьи143Сколько комментариев этой статьи0

В Ингульском районе Николаева неизвестный мужчина силой затащил в маршрутное транспортное средство Volkswagen белого цвета женщину и двух детей (трёх и пяти лет), сообщает "Новостной Николаев".

Вскоре на проспекте Богоявленском инспекторы увидели похожий автомобиль и приказали водителю остановиться. Он проигнорировал их требование и ускорился.

Догнали беглеца на улице Южной. Он пытался продолжить движение, едва не травмировав инспектора, поэтому к нему были применены физическая сила и наручники.

В салоне кроме водителя находился его товарищ с женой и детьми. Женщина сообщила, что поссорилась с мужем, поэтому друг мужа её забрал, но претензий она к нему не имеет.

У водителя патрульные увидели явные признаки алкогольного опьянения, но пройти на месте соответствующий тест он отказался. В медучреждении 32-летний водитель прошел тест «Драгер», результат — 2,74 промилле.

На нарушителя стражи порядка составили админматериалы за невыполнение требования об остановке, управление транспортным средством лицом, отказавшимся предъявить удостоверение водителя и в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

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