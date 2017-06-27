В Киеве мощный взрыв уничтожил автомобиль, водитель погиб (видео)

27.06.17 11:00Сколько просмотров этой статьи118Сколько комментариев этой статьи0

СМИ сообщают об одном погибшем и двух пострадавших.

В Соломенском районе Киева взорвался автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина. На место выехали все службы.

Детали позднее", - написала она. Позднее в комментарии "Эспрессо" Блищик сообщила, что водитель погиб.

Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Соломенской и Механизаторов в Соломенском районе столицы. Об этом пишет "Киев оперативный".

На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные. Движение транспорта по улице перекрыли.

"Мерседес" взорвался на ходу. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелись по периметру 100 метров и задели другие авто. На месте скорая и спасатели ГСЧС. Пытаются освободить водителя. Предварительно, погиб один человек. Двое пострадавших", - пишет dtp.kiev.ua.

Пользователи соцсетей предполагают, что в авто могла взорваться бомба, ведь взрывной волной сорвало даже крышу легковушки. Также отмечают, что мощный взрыв был слышен чуть ли не во всем микрорайоне.

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