17.06.17 18:002590
В Мексике застрелили брата Хулио Сезара Чавеса
|27.06.17 11:19
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Трагедия произошла в доме погибшего в городе Кульякан.
Трагедия произошла в доме погибшего в городе Кульякан.
Брат легендарного боксера Хулио Сезара Чавеса – Рафаэль Чавес был застрелен.
Двое мужчин, один из которых был вооружен, ворвались к нему в дом в городе Кульякан (Мексика). Хозяин оказал преступникам сопротивление, после чего был застрелен на глазах у семьи.
Отметим, Рафаэль Чавес также, как и его брат увлекался боксом, но не смог добиться таких успехов.