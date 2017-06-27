В Мексике застрелили брата Хулио Сезара Чавеса

Трагедия произошла в доме погибшего в городе Кульякан.

Брат легендарного боксера Хулио Сезара Чавеса – Рафаэль Чавес был застрелен.

Двое мужчин, один из которых был вооружен, ворвались к нему в дом в городе Кульякан (Мексика). Хозяин оказал преступникам сопротивление, после чего был застрелен на глазах у семьи.

Отметим, Рафаэль Чавес также, как и его брат увлекался боксом, но не смог добиться таких успехов.