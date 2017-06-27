В Херсоне «Камаз» сбил двоих велосипедистов: девушка погибла на месте

Вчера вечером в Херсоне “Камаз” сбил двух спортсменов- велосипедистов: девушка погибла на месте, мужчина в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа Велохерсон, передает УНН.

“На Бериславском шоссе в районе Данона произошло ДТП. Выехавший с обочины Камаз зерновоз снёс двоих велосипедистов. Молодая девушка, спортсменка с инвалидностью, Алена Савченко, погибла на месте. Спортсмен Кутасов Андрей, регулярно представляющий Херсон на велосипедных соревнованиях по всей Украине, обладатель кубка головы Херсонськой обласной государственной администации Андрея Гордєєва и победитель многих других соревнований, инструктор бесплатной велошколы, глава семейства, отец двоих детей в реанимации в тяжёлом состоянии с сотрясением и двумя переломами.

Водитель Камаза скрылся с места ДТП, но вскоре был пойман благодаря действиям неравнодушных автомобилистов и патрульной полиции Херсона. Находился в неадекватном состоянии, похожим на наркотическое опьянение” — говорится в сообщении.