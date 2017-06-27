Десятки животных и птиц погибли на пожаре в Ивано-Франковске

В огне уцелели только две собаки и кошка с котенком, спасенным животным ищут новых хозяев.

Два десятка животных и птиц погибли в пожаре в Ивано-Франковске. Нескольких удалось спасти. Хозяйка квартиры удерживала их в тесном помещении.

О пожаре в квартире на втором этаже спасателям и полиции сообщили соседи. Хозяйки на момент возгорания не было дома.

Когда полицейские зашли в квартиру, увидели около двух десятков обгоревших животных.

В огне уцелели только две собаки и кошка с котенком. Их временно взяли к себе неравнодушные люди. Волонтеры рассказывают, что животные были в ужасном состоянии.

Сейчас спасенным животным ищут новых хозяев. А волонтеры готовят обращение в полицию.