17.06.17 18:002590
Десятки животных и птиц погибли на пожаре в Ивано-Франковске
|27.06.17 14:36
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В огне уцелели только две собаки и кошка с котенком, спасенным животным ищут новых хозяев.
В огне уцелели только две собаки и кошка с котенком, спасенным животным ищут новых хозяев.
Два десятка животных и птиц погибли в пожаре в Ивано-Франковске. Нескольких удалось спасти. Хозяйка квартиры удерживала их в тесном помещении.
О пожаре в квартире на втором этаже спасателям и полиции сообщили соседи. Хозяйки на момент возгорания не было дома.
Когда полицейские зашли в квартиру, увидели около двух десятков обгоревших животных.
В огне уцелели только две собаки и кошка с котенком. Их временно взяли к себе неравнодушные люди. Волонтеры рассказывают, что животные были в ужасном состоянии.
Сейчас спасенным животным ищут новых хозяев. А волонтеры готовят обращение в полицию.