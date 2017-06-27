Хакерская атака: "Новая почта" прекратила работу

27.06.17 15:23Сколько просмотров этой статьи137Сколько комментариев этой статьи0

В компании отметили, что прилагают всех усилий, чтобы возобновить работу уже в ближайшее время.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" подверглась хакерской атаке.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы возобновить работу уже в ближайшее время.

Как сообщил Нацбанк, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов сегодня, 27 июня, подверглись внешний хакерской атаке неизвестным вирусом.

По информации НБУ в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.

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