Хакеры атаковали николаевские банки и требуют биткоины

Сегодня Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые государственные и коммерческие предприятия.

В результате таких кибератак банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

От атаки пострадали также Укртелеком, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, банк "Південний" и другие банки и компании.

Хакеры напали на несколько банковских учреждений и в Николаеве... За разблокировку компьютеров хакеры требуют 300 долларов в биткоинах.

Кроме того, как стало известно, хакеры влезли в компьютерные сети «Киевэнерго».

Компьютеры компании оказались заражены вирусом, подобным WannaCry.

«Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности», - заявили в компании.