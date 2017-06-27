17.06.17 18:002590
Хакеры атаковали николаевские банки и требуют биткоины
|27.06.17 16:13
|148
|0
Сегодня Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые государственные и коммерческие предприятия.
Сегодня Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые государственные и коммерческие предприятия.
В результате таких кибератак банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.
От атаки пострадали также Укртелеком, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, банк "Південний" и другие банки и компании.
Хакеры напали на несколько банковских учреждений и в Николаеве... За разблокировку компьютеров хакеры требуют 300 долларов в биткоинах.
Кроме того, как стало известно, хакеры влезли в компьютерные сети «Киевэнерго».
Компьютеры компании оказались заражены вирусом, подобным WannaCry.
«Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности», - заявили в компании.