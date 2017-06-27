Ужасное ДТП в Одесской области: три человека погибли мгновенно

Машина вылетела в кювет, в живых остались двое детей. Восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

На трассе в Измаильском районе Одесской области произошло страшное ДТП: машина вылетела в кювет, из-за чего погибли трое взрослых, а за жизни двоих детей борются медики. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"27 июня в 9:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Измаил-Одесса, между населенными пунктами Кринички и Утконосовка, водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся", – рассказывают в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, в автомобиле было трое взрослых и двое детей. От полученных травм водитель и двое взрослых пассажиров скончались на месте.

У семилетнего мальчика медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у восьмилетней девочки – закрытый перелом левого бедра и политравму. Детей доставили в Измаильскую городскую больницу, девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации.