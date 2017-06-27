Эпидемия холеры: в Йемене умерли почти 1300 человек

В стране объявили эпидемию, действует чрезвычайное положение. Больницы переполнены

Почти 1300 человек умерли от холеры в Йемене. Четверть из них дети. Такие данные обнародовала Организация Объединенных Наций.

Впрочем, количество смертей может возрасти. По всей стране инфицировано более 200 тысяч человек. Состояние большинства из них критическое.

В стране объявили эпидемию, действует чрезвычайное положение. Больницы переполнены. Волонтеры расклеивают повсюду информацию с призывом не пить грязную воду и соблюдать минимальные нормы гигиены.

В ЮНИСЕФ отметили, что ситуация очень сложная. В стране проблемы с питьевой водой, не хватает продовольствия, через что у людей низкий иммунитет. О санитарных нормах и говорить нечего – канализационная система фактически не функционирует. Все факторы в совокупности способствуют быстрому распространению холеры.