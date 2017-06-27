Николаевские компании подверглись вирусной атаке

Во вторник 27 июня интернет-вирус "Petya.A." поразил компьютеры украинских предприятий, фирм и других государственных и частных учреждений.

Данную информацию сообщил на своей страничке в Facebook директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.

Надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це звернення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, і від одного з мобільних операторів. Аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції. Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються...

После получения таких обращений - на место выезжают специалисты Департамента киберполиции и других профильных служб, работающих над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий, - указал в своем сообщении Ярослав Тракало.

По информации издания "Преступности Нет" про поражение своих компьютеров вирусом и прекращении работы уже заявили компании: "ПАО Нафтогаз Украины", "Укргаздобыча", компании ДТЭК, Центрэнерго, Новус, Фоззи-групп, Датагруп, Астелит, операторы мобильной связи Киевстар, Wodafone и Lifecel, Ощадбанк, Райфайзерн банк, OTP Банк, Нацбанк; Укртелеком; Киевэнерго; телеканалы Интер, 1+1, СТБ, 24 канал, ATR, Эпицентр; Новая почта; Укрзалізниця; мэрия города Одесса; Кабинет министров Украины, Министерство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство финансов, Киевская городская государственная администрация, Нацполиция и ее региональные сайты; аэропорт «Борисполь»; Укргазвидобування; WOG; интернет-издания КП в Украине и "Корреспондент.нет", магазины Ашан, киевский метрополитен.

Не обошел интернет-вирус и николаевские компании: "Нибулон", "Ника Тера" и "Дельта Лоцман" , пострадал от хакеров и николаевский телеканал "МАРТ".

В социальных сетях публикуют, как выглядит вирус поражающий компьютеры пользователей.

Известно, что интернет-вирус Petya.A. блокирует жесткие диски. Шифрует главную таблицу файлов (MFT) и вымогает 300 долларов за расшифровку. Вирус распространяется методом социальной инженерии и присылается компаниям по электронной почте.

Сотрудники Киберполиции настоятельно советуют внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции, не загружать и не открывать приложения в письмах, которые присланные из неизвестных адресов. В случае получения письма с известного адресса, который вызывает подозрение относительно его содержания, - связаться с отправителем и подтвердить факт отправки письма. А кроме этого - сделать резервные копии всех критически важных данных.

В случае выявления нарушений в работе компьютеров, работающих в компьютерных сетях, немедленно отсоединить их от сетей (как сети Интернет, так и внутренней сети).