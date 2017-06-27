Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в росте наркотрафика в мире.

В своем твиттере он написал, что в тех странах, где США открывает свои военные базы или работает американское управление по борьбе с наркотиками (DEA) фиксируется рост оборота наркотиков.

«Там, где есть DEA и американские военные базы, там растет наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты», - заявил Моралес.

Он считает, что США использует борьбу с наркотиками как предлог для вторжения в другие страны. В тоже время, по его мнению, американские власти не ведут борьбу с потреблением наркотиков среди собственного населения.

Моралес напомнил, что на сегодняшний день потребление кокаина в США составляет 1,6%, а в среднем по миру – 0,4%.

DEA – одна из структур Минюста США, занимающаяся федерального законодательства о наркотиках. В полномочия DEA входит не только контроль трафика наркотиков внутри страны, но и пресечение производства этих веществ в иностранных государствах, а также антинаркотическая пропаганда и противодействие антипрогибиционистским движениям.