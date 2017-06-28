17.06.17 18:002590
Из-за хакерских атак в Николаеве на заправках принимают оплату только наличными
|28.06.17 08:40
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Из-за хакерской атаки, которой сегодня подверглись компании Украины и Николаева, в городе на заправочных станциях можно рассчитаться только наличными.
Из-за хакерской атаки, которой сегодня подверглись компании Украины и Николаева, в городе на заправочных станциях можно рассчитаться только наличными.
Единственная заправка, где согласились принять к оплате банковскую карточку оказалась «Укрнафта» на углу проспекта Ленина и ул. Инженерной.