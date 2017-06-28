Из-за хакерских атак в Николаеве на заправках принимают оплату только наличными

Из-за хакерской атаки, которой сегодня подверглись компании Украины и Николаева, в городе на заправочных станциях можно рассчитаться только наличными.

Единственная заправка, где согласились принять к оплате банковскую карточку оказалась «Укрнафта» на углу проспекта Ленина и ул. Инженерной.