В зоне отдыха Коблево обнаружили 12 нелегальных мигрантов

28.06.17 10:46Сколько просмотров этой статьи130Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители Николаевщины провели рейд в зоне отдыха села Коблево Березанского района. К совместной специальной пограничной операции «Граница — 2017» были задействованы оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины Азово-Черноморского регионального управления, Управления государственной миграционной службы Украины в Николаевской области и Управления службы безопасности Украины, пишет "Мой Город".

В ходе отработки правоохранители выявили 12 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство Украины (восемь граждан из Республики Узбекистан, один гражданин Азербайджана, один — Кыргызстана, один из Армении и один из Турецкой Республики), а именно были трудоустроены без соответствующего разрешения на работу и такие, нарушивших порядок трудоустройства.

В отношении 10 человек составлены административные протоколы по ст. 203 КУоАП «Нарушение иностранцем и лицом без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины» и в отношении двух — по ст. 204 КУоАП «Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации, прописки или выписки иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов».

Напомним, ежегодно на территории Украины в период с апреля по ноябрь проводится оперативно-профилактическая отработка под условным названием «Граница». Целью этой операции является выявление и привлечение к ответственности нелегальных мигрантов и других нарушителей действующего законодательства.

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