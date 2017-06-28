В Николаеве работники КП «Гуртожиток» распивали алкоголь на служебном месте (видео)

28.06.17 09:37Сколько просмотров этой статьи131Сколько комментариев этой статьи0

27 июня, в редакцию «Шиповника» обратились николаевцы, которые дозвонившись в КП «Гуртожиток», услышали, что сегодня сокращенный день, а по информации других жителей руководство коммунального предприятия совместно с сотрудниками и вовсе распивали алкоголь на служебном месте в рабочее время.

Корреспондент «Шиповника» побывал на коммунальном предприятии, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию жителей.

Находившаяся на месте сотрудница предприятия, препятствовала журналисту на пути в кабинет к директору КП «Грутожиток», после чего на месте оказался сам Евгений Павлович, который обвинил корреспондента издания в якобы нападении на его подчиненную.

Далее между журналистом и директором КП завязался разговор.

Журналист: Почему вы сократили рабочий день? Почему вы в рабочее время распиваете алкогольные напитки?

Евгений Павлович: Кто вам такое сказал?

Журналист: Жители. Так вы опровергаете это?

Евгений Павлович: Нет, ну просто у нас сокращенный день сегодня.

Журналист: Почему? В честь наступающего праздника? Сейчас три часа дня.

Евгений Павлович: Почитайте КЗОТ внимательно, изучите и увидите, как работают предприятия и по какому режиму.

Журналист: И все же вы сегодня распивали алкогольные напитки?

Евгений Павлович: Нет.

Журналист: Но вы же до этого говорили, что да.

Евгений Павлович: Я такого не говорил. Я сегодня не принимаю, но бухгалтера работают, все на месте. Рабочий день до шести часов, но сегодня мы работаем до пяти.

Журналист: А в ту комнату можно пройти, которую вы закрывали?

Евгений Павлович: Нет, это мой кабинет. Я не разрешаю.

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