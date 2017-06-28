17.06.17 18:002590
В Николаеве работники КП «Гуртожиток» распивали алкоголь на служебном месте (видео)
|28.06.17 09:37
|131
|0
27 июня, в редакцию «Шиповника» обратились николаевцы, которые дозвонившись в КП «Гуртожиток», услышали, что сегодня сокращенный день, а по информации других жителей руководство коммунального предприятия совместно с сотрудниками и вовсе распивали алкоголь на служебном месте в рабочее время.
27 июня, в редакцию «Шиповника» обратились николаевцы, которые дозвонившись в КП «Гуртожиток», услышали, что сегодня сокращенный день, а по информации других жителей руководство коммунального предприятия совместно с сотрудниками и вовсе распивали алкоголь на служебном месте в рабочее время.
Корреспондент «Шиповника» побывал на коммунальном предприятии, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию жителей.
Находившаяся на месте сотрудница предприятия, препятствовала журналисту на пути в кабинет к директору КП «Грутожиток», после чего на месте оказался сам Евгений Павлович, который обвинил корреспондента издания в якобы нападении на его подчиненную.
Далее между журналистом и директором КП завязался разговор.
Журналист: Почему вы сократили рабочий день? Почему вы в рабочее время распиваете алкогольные напитки?
Евгений Павлович: Кто вам такое сказал?
Журналист: Жители. Так вы опровергаете это?
Евгений Павлович: Нет, ну просто у нас сокращенный день сегодня.
Журналист: Почему? В честь наступающего праздника? Сейчас три часа дня.
Евгений Павлович: Почитайте КЗОТ внимательно, изучите и увидите, как работают предприятия и по какому режиму.
Журналист: И все же вы сегодня распивали алкогольные напитки?
Евгений Павлович: Нет.
Журналист: Но вы же до этого говорили, что да.
Евгений Павлович: Я такого не говорил. Я сегодня не принимаю, но бухгалтера работают, все на месте. Рабочий день до шести часов, но сегодня мы работаем до пяти.
Журналист: А в ту комнату можно пройти, которую вы закрывали?
Евгений Павлович: Нет, это мой кабинет. Я не разрешаю.