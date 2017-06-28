17.06.17 18:002590
На Николаевщине горела хозпостройка
|28.06.17 11:27
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Существовала угроза опрокидывания огня на другие постройки.
Существовала угроза опрокидывания огня на другие постройки.
На место происшествия выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
22 июня спасателям поступило сообщение о возникновении пожара хозяйственного здания и сена на территории частного домовладения по ул. Садовая с. Новогригорьевка Вознесенского района.
На место происшествия выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасателями было установлено, что неподалеку от очага пожара расположены жилой дом и еще 2 хозяйственные постройки. Существовала угроза опрокидывания огня на них.
Пожарные ликвидировали пламя и не допустили увеличение масштабов пожара.
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.