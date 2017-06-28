На Николаевщине горела хозпостройка Существовала угроза опрокидывания огня на другие постройки. На место происшествия выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. 22 июня спасателям поступило сообщение о возникновении пожара хозяйственного здания и сена на территории частного домовладения по ул. Садовая с. Новогригорьевка Вознесенского района. На место происшествия выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасателями было установлено, что неподалеку от очага пожара расположены жилой дом и еще 2 хозяйственные постройки. Существовала угроза опрокидывания огня на них. Пожарные ликвидировали пламя и не допустили увеличение масштабов пожара. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама