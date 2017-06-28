Украинцам массово звонят банки, требуя оплатить чужой кредит

Украинцы массово жалуются на звонки разных банков и коллекторских компаний с требованием погасить кредит, который они никогда не брали.

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

«Неделю назад в субботу утром мне пришло сообщение от банка, что , если я в ближайшие дни не погашу свой кредит, то его продадут коллекторской фирме. Самое интересно в том, что я не брала никаких кредитов в этом банке. Более того, практически все контактные телефоны банка в этот день не работали.

Я еле дозвонилась в отдел работы с должниками, по классике жанра мне нахамили, и сказали, чтобы я звонила в другие отделы, где собственно трубку вообще не брали. Хорошо, что мне пришла в голову идея позвонить с другого номера.

Только тогда со мной начали разговаривать нормально. Более часа у меня ушло на то, чтобы выяснить, что кредит на мой номер был взят в Донецке в 2014 году и разобраться с банком», - сообщила киевлянка Анастасия.

Киевлянин Игорь Алексеевич рассказал еще более удивительную историю.

«Мне позвонил отдел работы с проблемными клиентами и попросили напомнить моему соседу, что он не платит кредит. Нет, а вдруг он психически неуравновешенный и подожжет мне после этого квартиру?», - отмечает он.

Стоит также отметить, что у тех киевлян, которые не звонят сразу в банк, а откладывают выяснение на потом, проблемы возникают очень быстро.

«Моему отцу несколько месяцев приходили сообщения о том, что он должен банку. Но там была смешная сумма: 100, 150, 180 гривен. Папа решил не обращаться внимания, говоря, что это все банковская ошибка.

И вот теперь нас достают коллекторы, которым уж никак нельзя объяснить, что кредит брал другой человек. Более того, они требуют сумму в 3 раза больше, чем последний раз сообщал нам банк», - рассказывает жительница Житомирской области Мария.