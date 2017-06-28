Борца с коррупцией арестовали за коррупцию

В Колумбии руководителя антикоррупционного подразделения правительства Луиса Густаво Морена Ривера арестовали по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Об этом сообщает ВВС.

Стало известно, что директору по борьбе с коррупцией в правительстве Колумбии и юристу Леонарду Гомесу предъявляли обвинения в федеральном суде Майами.

Теперь обоим мужчинам грозит экстрадиция в Соединенные Штаты Америки. В частности, мужчин обвиняют в вымогательстве денег у колумбийского политика, который работал информатором властей.

Согласно данным обвинения, борцы с коррупцией предложили раскрыть политику копии показаний свидетелей по делу о коррупции против него в обмен на 100 млн колумбийских песо ($34,5 тыс.).