Ужасное ДТП в Одессе: BMW "разрезал" Audi пополам

28.06.17 15:30Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

Часть машины отлетела и придавила стоящего на обочине мужчину, сообщили в полиции.

В Одессе на жилмассиве Котовского столкнулись две иномарки, от чего у одного из автомобилей оторвало заднюю часть кузова – она отлетела и рухнула прямо на стоящего на обочине человека.

Его и водителей иномарок госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

"Автомобиль BMW двигался по проспекту Добровольского в сторону улицы Марсельской, по встречному направлению двигался автомобиля Audi. По словам водителя BMW, водитель Audi совершал поворот налево и не предоставил преимущество проезда, из-за чего произошло столкновение", – рассказали в полиции.

По словам "копов", за рулем Audi была женщина.

Полицейские рассказывают, что из-за столкновения у автомобиля Audi оторвало заднюю часть кузова. Багажник легковушки отлетел на стоящего на обочине мужчину и прижал его к припаркованному микроавтобусу.

"Водителей столкнувшихся автомобилей и пешехода госпитализировали", – рассказали патрульные.

Похожие новости

03.06.17 17:26ДТП в Николаеве «БМВ» перевернул «Хюндай» на крышу

24.05.17 09:53Убийство в Одессе: подозреваемый рассказал о еще одной жертве

22.05.17 14:55В Канаде мертвая женщина находясь в гробу родила ребенка

26.04.17 20:19В Одессе мотоциклист въехал в группу школьников, есть пострадавшие

17.04.17 11:20Страшная ж/д авария во Львове: столкнулись три поезда

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама