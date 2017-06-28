Ужасное ДТП в Одессе: BMW "разрезал" Audi пополам

Часть машины отлетела и придавила стоящего на обочине мужчину, сообщили в полиции.

В Одессе на жилмассиве Котовского столкнулись две иномарки, от чего у одного из автомобилей оторвало заднюю часть кузова – она отлетела и рухнула прямо на стоящего на обочине человека.

Его и водителей иномарок госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

"Автомобиль BMW двигался по проспекту Добровольского в сторону улицы Марсельской, по встречному направлению двигался автомобиля Audi. По словам водителя BMW, водитель Audi совершал поворот налево и не предоставил преимущество проезда, из-за чего произошло столкновение", – рассказали в полиции.

По словам "копов", за рулем Audi была женщина.

Полицейские рассказывают, что из-за столкновения у автомобиля Audi оторвало заднюю часть кузова. Багажник легковушки отлетел на стоящего на обочине мужчину и прижал его к припаркованному микроавтобусу.

"Водителей столкнувшихся автомобилей и пешехода госпитализировали", – рассказали патрульные.