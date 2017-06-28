На Донбассе взорван автомобиль СБУ: есть жертвы

В автомобиле также находились работники Департамента контрразведки.

В Константиновском районе Донецкой области на мине подорвался автомобиль СБУ, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник.

Как стало известно, инцидент произошел в Константиновском районе вчера, 27 июня. В автомобиле ехали пятеро сотрудников СБУ. В результате взрыва один погиб на месте, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что среди них работники Департамента контрразведки.

В свою очередь спикер Службы безопасности Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" данную информацию.

Кроме того, как написал в Facebook журналист Богдан Буткевич, параллельно была попытка взорвать и машину с командующим 8-го полка спецназа в Хмельницком. Машина якобы должна была взорваться на территории части, но женщину-диверсантку задержали.