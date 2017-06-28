ДТП под Николаевом

28.06.17 18:00Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте, пассажиры с заднего сиденья в больнице.

ДТП в Николаевской области унесло две жизни, еще пятеро получили травмы. Автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с фурой сегодня ночью на трассе Одесса-Новоазовск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.

"Автомобиль ВАЗ-21099 по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Premium, – поделились в полиции предварительными данными. – В результате ДТП погибли водитель ВАЗ-21099, 31-летний житель Николаева, и 24-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье ВАЗа".

Также сообщается, что еще четырех пассажиров легковушки, которые ехали на заднем сиденье, госпитализировали. Водитель грузового авто после осмотра врачами отказался ехать в больницу. Следствие продолжается.

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