ДТП под Николаевом

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте, пассажиры с заднего сиденья в больнице.

ДТП в Николаевской области унесло две жизни, еще пятеро получили травмы. Автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с фурой сегодня ночью на трассе Одесса-Новоазовск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.

"Автомобиль ВАЗ-21099 по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Premium, – поделились в полиции предварительными данными. – В результате ДТП погибли водитель ВАЗ-21099, 31-летний житель Николаева, и 24-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье ВАЗа".

Также сообщается, что еще четырех пассажиров легковушки, которые ехали на заднем сиденье, госпитализировали. Водитель грузового авто после осмотра врачами отказался ехать в больницу. Следствие продолжается.