Военнослужащий из Николаевской области погиб в зоне АТО

Вчера, 27 июня, в зоне АТО на Донбассе во время обстрелов погиб житель Николаевской области - боец 28-й механизированной бригады Александр Попов, 1977 года рождения.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила координатор Центра помощи демобилизованным и семьям погибших участников АТО Ольга Малярчук.

Сказано, что в данный момент Центр помощи с родственниками, волонтерами из Одессы и военкоматом занимаются организационными вопросами . Прощание с Героем состоится в пятницу. Более подробная информация будет позже.

—И сегодня, в День Конституции Украины, мы не празднуем. Мы выражаем скорбь по Герою, который отдал свою жизнь ради нас и нашей земли, ради нашей возможности ходить по свободной, мирной и независимой Украине, - указала Ольга Малярчук.