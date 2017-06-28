Под Николаевом горит мусор и сухостой на городской свалке Под Николаевом, в поселке Большая Корениха, в среду, 28 июня, произошел пожар на территории городской мусорной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайных ситуаций в Николаевской области. Возгарание началось из-за неосторожного обращения с огнем неизвестными – загорелась сухая трава, после чего огонь перебросился на мусорную свалку. В результате огнем охватило площадь в 1 гектар, с которым на данный момент борются сотрудники 19 спасательной части николаевского управления ГСЧС, а также работники КП «Николаевкоммунтранс», которые предоставили в помощь с тушением пожара бульдозер и два трактора. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама