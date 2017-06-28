Вирусным атакам подверглись компьютерные сети в Эстонии и Польше

28.06.17 20:23Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

В Польше проблема коснулась компаний логистической отрасли, а в Эстонии закрылись все магазины строительной сети.

Компьютерный вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры в Эстонии и Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эстонский портал Delfi.

Сообщается, что в Эстонии закрыты все 11 магазинов строительной сети, принадлежащей французскому концерну Saint-Gobain.

"Сейчас мы занимаемся решением проблемы. У нас локализованы компьютерные системы для защиты данных. Как только проблема будет решена, сообщим об этом клиентам. Сейчас все магазины Ehituse ABC закрыты", – сообщил член правления компании Антон Кутсер.

В Польше проблема коснулась компаний логистической отрасли – были атакованы небольшие фирмы и сервисно-торговые центры. Премьер Польши Шидло в связи с кибератаками созвал кризисный штаб.

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