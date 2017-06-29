Мальчик проехал 230 километров под автобусом

29.06.17 08:27Сколько просмотров этой статьи115Сколько комментариев этой статьи0

Путешествие в 230 километров может показаться утомительным даже в самом комфортабельном автобусе, не говоря уже о столь продолжительном путешествии, осуществленном… под автобусом.

Именно такой отчаянный и совсем небезопасный способ преодоления довольно большого расстояния в поисках лучшей жизни избрал юный нелегальный мигрант из Марокко.

Об обнаружении нелегала, решившегося на столь отчаянное путешествие, под автобусом сообщили власти Испании. После обнаружения несовершеннолетнего, точный возраст которого не озвучивался испанскими чиновниками, сразу же отправили в ближайшую больницу, но доктора подтвердили, что он не получил каких-либо травм. Пока что неизвестно, какой будет дальнейшая судьба юного нарушителя внешних границ Европейского союза.

Случаи, когда мигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока рискуют жизнью, чтобы попасть в Европу, не являются редкими. Тысячи нелегалов уже утонули, пытаясь пересечь Средиземное море и получить в ЕС заветный статус беженца, кров над головой и финансовую помощь.

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