В Днепре водитель сбил коляску с ребенком и сбежал

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, водителя авто разыскивают правоохранители .

В Днепре водитель автомобиля Daewoo Lanos на нерегулируемом пешеходном переходе сбил детскую коляску с ребенком внутри, а потом сбежал с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня ночью, примерно в 1:25, на Слобожанском проспекте.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по проспекту со стороны ул. Воронежской в направлении ул. Василия Сухомлинского. В районе дома № 106 он совершил наезд на детскую коляску с ребенком внутри, с которой женщина пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия", – информируют в полиции.

Правоохранители обнаружили автомобиль Lanos. Машину отправили на штрафплощадку, а водителя разыскивают, передает "Информатор". По словам очевидцев аварии, от удара девочка вылетела из коляски. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.