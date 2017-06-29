Казначея Ватикана обвиняют в развращении несовершеннолетних

29.06.17 12:00Сколько просмотров этой статьи106Сколько комментариев этой статьи0

Австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана и считающийся одним из самых влиятельных людей Католической церкви, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщила полиция австралийского штата Виктория, передает BBC.

Полиция отметила, что обвинение касается ряда эпизодов в прошлом. Сам кардинал все обвинения отрицает. Кардинала, который живет в Риме, обязали явится в суд в Мельбурне 18 июля.

76-летний кардинал Пелл является третим человеком в иерархии Католической церкви.

"Кардинал Пелл вернется в Австралию, как можно скорее, чтобы очистить свое имя после консультаций и одобрения врачами. Он сказал, что с нетерпением ждет своего дня в суде и будет защищать себя", - говорится в заявлении церкви.

В Австралии расследуют случаи сексуального насилия над детьми и роли Католической церкви в сокрытии подобных случаев.

Это связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который по версии следствия причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в 1960-х - 1980-х годах.

Отмечается, что в начале 1970-х Пелл и Рисдейл жили в одном доме.

В феврале, давая показания перед специальной комиссией в Австралии, Пелл признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям.

Похожие новости

16.06.17 18:28В Николаеве охранник развлекательного заведения так избил клиента, что тому удалили селезенку

29.05.17 19:38На Николаевщине полицейские уничтожили мини-плантацию конопли

24.05.17 11:43В Николаеве задержали 18-летнего хулигана

19.05.17 14:25Ватикан вызвал посла Украины из-за законов о церкви

30.03.17 14:54В Николаеве полиция через соцсети проникла внутрь финансовой пирамиды

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама