Николаевец прыгнул с моста и пропал

8 июня, в 18:00, в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области от оператора службы «103» поступило сообщение о том, что на территории Флотского бульвара г. Николаева мужчина прыгнул с моста в р. Ингул и не выплыл.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС.

Для поиска пропавшего было направлено аварийное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и водолазное отделение 10 взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда.

Спасатели обследовали акваторию и береговую зону указанного места. В 19:50 тело пропавшего мужчины, 1974 г.р. было изъято водолазным отделением 10 взвода ДВГРЗ в 15 м от моста на глубине 7 м. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено в СМЭ г. Николаева.