Завтра николаевцы попрощаются с Александром Поповым, погибшим в зоне АТО В пятницу, 30 июня, на Центральном городском кладбище (Мешково-Погорелово, вход - Центральные ворота) в 9:00 состоится прощание с погибшим бойцом 28-й механизированной бригады николаевцем Александром Поповым. Просим присоединиться всех патриотов города и области и провести в последний путь нашего Героя. Боец 28-й механизированной бригады, николаевец Александр Попов погиб 27 июня во время артобстрела в зоне АТО. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама