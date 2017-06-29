17.06.17 18:002590
Завтра николаевцы попрощаются с Александром Поповым, погибшим в зоне АТО
|29.06.17 13:54
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В пятницу, 30 июня, на Центральном городском кладбище (Мешково-Погорелово, вход - Центральные ворота) в 9:00 состоится прощание с погибшим бойцом 28-й механизированной бригады николаевцем Александром Поповым.
В пятницу, 30 июня, на Центральном городском кладбище (Мешково-Погорелово, вход - Центральные ворота) в 9:00 состоится прощание с погибшим бойцом 28-й механизированной бригады николаевцем Александром Поповым.
Просим присоединиться всех патриотов города и области и провести в последний путь нашего Героя.
Боец 28-й механизированной бригады, николаевец Александр Попов погиб 27 июня во время артобстрела в зоне АТО.
Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.