В Киеве 16 человек отравились суши и роллами

Зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после посещения ресторана.

В Киеве зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей города, возможно связанных с употреблением пищевых продуктов в ресторане по ул. Дмитриевская. Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

Случаи заболевания зарегистрированы по состоянию на 12:00 28 июня Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Все больные находятся на стационарном лечении в клинических больницах №4 и №9. Больные связывают свои отравления с употреблением роллов "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон" и другие.

28 июня специалисты Госпродпотребслужбы в Киеве провели внеплановое обследование ресторана. Продукция, связанная с возможным отравлением, удалена. Образцы продуктов питания отобраны для лабораторных исследований.

По состоянию на 18:00 28 июня предприятие временно прекратило свою деятельность.

Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.