В Киеве 16 человек отравились суши и роллами

29.06.17 14:19Сколько просмотров этой статьи108Сколько комментариев этой статьи0

Зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после посещения ресторана.

В Киеве зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей города, возможно связанных с употреблением пищевых продуктов в ресторане по ул. Дмитриевская. Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

Случаи заболевания зарегистрированы по состоянию на 12:00 28 июня Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Все больные находятся на стационарном лечении в клинических больницах №4 и №9. Больные связывают свои отравления с употреблением роллов "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон" и другие.

28 июня специалисты Госпродпотребслужбы в Киеве провели внеплановое обследование ресторана. Продукция, связанная с возможным отравлением, удалена. Образцы продуктов питания отобраны для лабораторных исследований.

По состоянию на 18:00 28 июня предприятие временно прекратило свою деятельность.

Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.

Похожие новости

20.03.17 19:38В Сумах дети отравились алкоголем

23.02.17 21:00Правда ли, что в составе любимых сосисок… туалетная бумага? (видео )

01.06.16 10:46О происшествии на праздновании выпускного в Кривоозерском районе

16.06.15 12:55ГПУ расследует дела против разных добровольческих батальонов – Шокин

30.10.08 14:22Массовые отравления грибами происходят от незнания

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама