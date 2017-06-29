В Николаеве рыбинспектор при задержании прыгнул в воду

Днем в четверг, 29 июня, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ Нацполиции в Николаевской области задержали по подозрению в получении взятки начальника оперативного сектора Николаевского рыбоохранного патруля (бывшая рыбинспекция) Николая Марченко.

Как сообщает «Новости-N», заведующий оперативным сектором был задержан с поличным прямо на территории рыбоохранного патруля. Увидев сотрудников полиции, подозреваемый неожиданно бросился бежать. Подбежав к воде, он бросил в нее только что полученные деньги, а затем и сам прыгнул в реку. Полицейским пришлось прыгать следом за ним. Марченко извлекли на берег, после чего полицейские начали собирать плававшие в воде пятисотенные купюры.

В настоящее время в здании «Рыбоохранного патруля» проходят обыски.

Как удалось выяснить , деньги Марченко передал предприниматель, занимающейся ловлей рыбы за «не создание препятствий в его деятельности». Общение предпринимателя с Марченко в течение длительного времени документировалось.

И еще одна немаловажная подробность: взятка предназначалась не Марченко — он должен был передать ее вышестоящему руководству.

А вот точка зрения работников «Рыбохраненого патруля» на происходящее несколько иная. Заведующая сектором юридического обеспечения «Патруля» Юлия Кравченко в комментарии «Новостям-N» сообщила, что неизвестные люди сегодня «ворвались» в помещение «Рыбоохранного патруля» и начали обыски. Из всех документов они предъявили только удостоверения сотрудников полиции. Что же касается ситуации с Марченко, то Юлия Викторовная убеждена, что его «подставили».

-Марченко работатет заведующим оперативным сектором, то есть все задержания браконьеров шли через него, - рассказала Юлия Кравченко. - Он слишком многим мешал, многих не устраивал.