В Николаевской области депутат Сергей Чмырь устроил стрельбу и отобрал у селян бензопилу

В среду, 28 июня, депутат Николаевского областного совета Сергей Чмырь, устроив стрельбу и угрожая ружьем, отобрал бензопилу у людей, которых заподозрил в том, что они пилят деревья.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

По словам источника, около четырех часов дня Сергей Чмырь, находясь за рулем автомобиля, вместе со своим сыном, проезжая мимо одной из лесопосадок Арбузинского района, увидел «Газель», рядом с которой стояла женщина и несовершеннолетний ребенок.

Чмырь спросил у них, где водитель автомобиля. На это женщина ответила, что ее муж пошел в посадку. В свою очередь, депутат обвинил их в том, что они пилят деревья.

После того, как женщина принялась отрицать обвинения депутата, Чмырь вернулся к своему автомобилю, достал из него ружье и выстрелил в сторону посадки. На шум из вышел мужчина, с которым у Чмырем началась перепалка.

Все закончилось тем, что угрожая ружьем, депутат забрал из «Газели» бензопилу и вынудил людей уехать. Пострадавшие от действий Чмыря вызвали полицию.

На данный момент времени, у Сергея Чмыря уже изъяли отнятую им пилу, а также ружье, на которое, по предварительной информации у депутата есть разрешение.

По факту произошедшего, полиция внесла сведения в ЕДР, предварительно квалифицировав преступление Чмыря по статье 129 «Угроза убийством», а также по части 4, статьи 296 «Хулиганство с применением оружия» Уголовного Кодекса Украины.

Стоит отметить, что так как Сергей Чмырь является депутатом местного самоуправления, то решение по его задержанию должна принимать прокуратура Николаевской области.