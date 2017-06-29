В Кабинете министров заявили о второй хакерской атаке

Портал Кабинета министров Украины снова недоступен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал менеджер по информации и IT совета предпринимателей при КМУ Иван Бердецкий.

По мнению менеджера по информации неполадки возникли из-за второй волны кибератаки. «Хакерская атака номер два. Опять все вырублены», - говорится в посте.

По словам Бердецкого, еще утром доступ к сети был восстановлен, на данный момент снова возникли неполадки.