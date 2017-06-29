17.06.17 18:002590
В Кабинете министров заявили о второй хакерской атаке
|29.06.17 17:39
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Портал Кабинета министров Украины снова недоступен.
Портал Кабинета министров Украины снова недоступен.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал менеджер по информации и IT совета предпринимателей при КМУ Иван Бердецкий.
По мнению менеджера по информации неполадки возникли из-за второй волны кибератаки. «Хакерская атака номер два. Опять все вырублены», - говорится в посте.
По словам Бердецкого, еще утром доступ к сети был восстановлен, на данный момент снова возникли неполадки.