17.06.17 18:002590
Жительница Николаева продавала украинок в секс-рабство в Европу
|29.06.17 19:29
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Молодая девушка подозревается в причастности к организации канала торговли людьми.
Молодая девушка подозревается в причастности к организации канала торговли людьми.
Правоохранители пресекли деятельность международного канала торговли людьми, который организовала жительница Николаева.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-служба полиции Николаевской области. "В настоящее время проводятся следственные действия в аэропорту "Борисполь", откуда пытались вывезти трех потенциальных жертв, и в Николаеве в отношении лица, подозреваемого в причастности к организации канала торговли людьми", – сообщили правоохранители.
В полиции отмечают, что молодая девушка из Николаева организовала вывоз женщин, гражданок Украины, в одну из стран Европы с последующим вовлечением их в сферу незаконного предоставления интимных услуг.
Сейчас продолжается расследование, правоохранители устанавливают возможных сообщников подозреваемой.