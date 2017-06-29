Жительница Николаева продавала украинок в секс-рабство в Европу

Молодая девушка подозревается в причастности к организации канала торговли людьми.

Правоохранители пресекли деятельность международного канала торговли людьми, который организовала жительница Николаева.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-служба полиции Николаевской области. "В настоящее время проводятся следственные действия в аэропорту "Борисполь", откуда пытались вывезти трех потенциальных жертв, и в Николаеве в отношении лица, подозреваемого в причастности к организации канала торговли людьми", – сообщили правоохранители.

В полиции отмечают, что молодая девушка из Николаева организовала вывоз женщин, гражданок Украины, в одну из стран Европы с последующим вовлечением их в сферу незаконного предоставления интимных услуг.

Сейчас продолжается расследование, правоохранители устанавливают возможных сообщников подозреваемой.