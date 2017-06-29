Николаевский патрульный извинился, за то что наступил на лицо задержанному

Патрульный извинился перед николаевским активистом за свои действия во время инцидента с нардепом Савченко.

Конфликт, случившийся между николаевскими активистами и патрульной полицией во время встречи с нардепом Надеждой Савченко, подошел к завершению.

Полицейский в присутствии журналистов принес извинения главе николаевской ячейки «Правого сектора» Кириллу Калашнику сегодня, 29 июня, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Полиция начала служебное расследование по факту того, что патрульный наступил на лицо Калашнику. Начальник управления патрульной полиции Максим Ахрамеев отметил, что полицейский будет наказан по дисциплинарному уставу — ему «выпишут» неполное служебное соответствие.

Также он добавил, что по их инициативе была проведена встреча и стороны инцидента достигли договоренности.

Патрульный Дмитрий Нетовканый объяснил, что ему показалось, что Калашник хотел плюнуть в него, поэтому он хотел препятствовать.

Ответственности с себя не снимает и просит прощения за свои действия. Он подчеркнул, что у него не было намерений причинить активисту вред или унизить.

«У меня не было намерения унизить тебя или причинить физический ущерб. Стрессовая рабочая ситуация, я понимаю, что у нас вся работа стрессовая, возможно, не до конца удержал равновесие.

Пусть этот случай станет уроком не только для меня, а и для всех, кто носит форму в нашей стране, и я думаю, что наш сегодняшний диалог этому подтверждение», — отметил патрульный.

Калашник согласился, что ситуация станет уроком для полиции.

«Нужно действовать по законодательству Украины и такие действия являются неуместными. Я требовал, чтобы работник полиции понес максимальное дисциплинарное наказание.

Мы будем контролировать весь процесс и просто так не оставим», — сказал активист. В знак примирения патрульный и активист пожали руки.