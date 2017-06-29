Главный патрульный Николаева объяснил, почему на улицах города полно фур

29.06.17 18:45Сколько просмотров этой статьи128Сколько комментариев этой статьи0

Патрульные полицейскией сдерживают фуры по установленному тепловому режиму, но после его окончания они разъезжаются по городу и морские терминалы не готовы принять их в большом количестве. Об этом рассказал во время брифинга сегодня, 29 июня, начальник управления патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев.

По словам главного патрульного Николаева, он понимает недовольство жителей по поводу грузовиков на улицах города. Фуры после снятия постов по тепловому режиму заезжают в город, но терминалы не принимают всех. Поэтому часть транспорта остается на улицах, как пр. Богоявленском. Грузовики по максимуму заезжают ночью в город.

«Но мы выполняем задачу не допустить въезда в город при повышенной температуре. Целый день держим транспорт, который скапливается на въездах в город. Исходя из той статистики, которую мне дает Укртрансбезопасность, это где-то 500 единиц техники в сутки.

Мы всю эту технику сдерживаем. Потом, когда температура падает, это около 21:00, мы снимаем посты. Весь этот транспорт, сами понимаете, едет в город. И все это количество транспорта предприятия морехозяйственного комплекса не готовы принять в таком количестве.

Какую-то часть они принимают, какая-то часть остается на улицах города», — сказал Ахрамеев.

По его мнению, городские власти также должны урегулировать ситуацию, построив места отстоя грузовиков.

«Все понимают, и я понимаю, и руководство города и области, что инфраструктура города не была рассчитана на такое количества транспорта. Здесь нужно принимать решение на уровне городских властей, строить стоянки, проводить диспетчеризацию эти транспортных средств», — говорит начальник управления патрульной полиции.

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