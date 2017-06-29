В Николаеве коммунальщики выбросили старый рубероид прямо на цветы, посаженные пенсионеркой

Николаевские коммунальщики делая ремонт крыши, бросали старый рубероид прямо на деревья и цветы в дворовом сквере, посаженном руками местной пенсионерки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Николаева Елена Горячева.

"В домах 70-го микрорайона Департамент ЖКХ ремонтирует крыши. Наконец-то! - обрадовались жители. Но без «чудес» не обошлось. У дома по ул.Колодезной, 13А рабочие полностью уничтожили сквер, посаженный руками пенсионерки.

Вот так просто: бросали с крыши старый рубероид. Прямо на кусты, цветы и молодые деревья. И не то, чтоб не ведали, что творили. Пенсионерка предупреждала, просила не уничтожать, разве что на коленях не стояла перед работниками. «Нам так удобнее», - последовал ответ.", - возмущается Елена.

В результате небрежного и безразличного отношения к труду женщины, сквер изрядно пострадал.

"Полностью уничтожены пять деревцев акации, вишни и клена, 15 кустарников сирени и смородины, пять кустов роз и бесчисленное количество ирисов и хризантем.

Женщина плачет: три года она ухаживала за сквериком: несмотря на давление, обкапывала цветник, носила ведрами и поливала молодые деревца и кустики, чтобы прижились. Ее стараниями пустырь около дома превратился в зеленый садик, избежав участи стать очередной парковкой. Но тут пришли варвары.", - рассказала Елена.