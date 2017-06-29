17.06.17 18:002590
Львовский горсовет в дыму (видео)
|29.06.17 19:14
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Митингующие жгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета. Представители общественных организаций в ходе митинга требовали отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО. Об этом сообщает издание "Depo.Львов".
Митингующие жгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета. Представители общественных организаций в ходе митинга требовали отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО. Об этом сообщает издание "Depo.Львов".
Представители общественных организаций требовали в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО.