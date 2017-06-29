Львовский горсовет в дыму (видео)

Митингующие жгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета. Представители общественных организаций в ходе митинга требовали отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО. Об этом сообщает издание "Depo.Львов".

Представители общественных организаций требовали в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО.