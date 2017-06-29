В Николаеве из-за пьяных родителей погиб младенец

У 20-летней матери есть старшая семилетняя дочь, сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Полиция подозревает жителей Николаева в причастности к смерти трехмесячной дочери. Трагедия произошла в селе Большая Корениха Заводского района Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

"По свидетельствам матери, в тот день они с гражданским мужем употребляли спиртные напитки, а когда легли спать, положили детей между собой. Проснувшись, женщина увидела, что младенец не подает признаков жизни", – сообщили правоохранители.

Экспертиза показала, что ребенок погиб из-за удушения. Отметим, что кроме погибшего младенца у 20-летней подозреваемой была 7-летняя дочь.

Старший ребенок подозреваемых сейчас находится в Центре социальной реабилитации для несовершеннолетних. Девочка пробудет там до тех пор, пока не будет решен вопрос о лишении ее мамы родительских прав.

"Уже было одно судебное заседание, на которое мать пришла пьяная. Судье пришлось его перенести на неопределенный срок", – рассказали "Сегодня" в районном отделе полиции. Правоохранители подчеркнули, что выдвинули подозрения не только матери, но и отцу детей.

"Они не узаконили отношения, но долго живут вместе. И старшая, семилетняя девочка тоже родная дочь этого сожителя", – пояснили в полиции и добавили, что ранее отца погибшей малышки судили за грабежи и разбой.

Помимо лишения родительских прав, подозреваемым грозит от двух до пяти лет лишения свободы за невыполнение родительских обязанностей, которые привели к тяжелым последствиям.