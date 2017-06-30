Непогода в Украине: погибшие дети и тысячи людей в темноте

30.06.17 09:53Сколько просмотров этой статьи101Сколько комментариев этой статьи0

Больше всего природа "погуляла" на Западной Украине.

В период с 29 на 30 июня на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий погибли четыре человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, рассказали спасатели, в Волынской области от удара молнии погибли двое подростков 2002 и 2005 г.р. Еще одного девятилетнего ребенка и взрослого молния убила во Львовской области.

"Кроме того, в результате осложнения погодных условий обесточен 881 населенный пункт в 10 областях, а именно: Волынская – 236, Хмельницкая – 262, Львовская – 135, Черновицкая – 76, Тернопольская – 69, Винницкая – 37, Житомирская – 28, Ровенская – 22, Киевская – 15 и Луганская – 1. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – пояснили в ГСЧС.

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