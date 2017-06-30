Сутки в АТО: есть погибшие За минувшие сутки есть погибший, раненые и травмированные На Донбассе сохраняется сложная ситуация. По данным Штаба военной операции, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, неоднократно применяя тяжелую артиллерию. В результате интенсивных обстрелов один украинский военный погиб. "Четверо бойцов получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы", – добавили в Штабе. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама