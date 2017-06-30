17.06.17 18:002590
Сутки в АТО: есть погибшие
|30.06.17 10:05
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За минувшие сутки есть погибший, раненые и травмированные
За минувшие сутки есть погибший, раненые и травмированные
На Донбассе сохраняется сложная ситуация. По данным Штаба военной операции, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, неоднократно применяя тяжелую артиллерию.
В результате интенсивных обстрелов один украинский военный погиб.
"Четверо бойцов получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы", – добавили в Штабе.