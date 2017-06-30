Сутки в АТО: есть погибшие

30.06.17 10:05Сколько просмотров этой статьи107Сколько комментариев этой статьи0

За минувшие сутки есть погибший, раненые и травмированные

На Донбассе сохраняется сложная ситуация. По данным Штаба военной операции, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, неоднократно применяя тяжелую артиллерию.

В результате интенсивных обстрелов один украинский военный погиб.

"Четверо бойцов получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы", – добавили в Штабе.

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