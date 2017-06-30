Эксперт назвал главную цель вируса Petya в Украине

Хакеры придумали отвлекающий маневр с "вымогательством", чтоб отвлечь от основной задачи вируса, считает эксперт.

Кибератака, осуществленная на Украину, является террористическим актом, целью которого было добиться отказа в обслуживании целой страны. Об этом рассказал в комментарии "Обозревателю" специалист по информационной безопасности Владимир Стыран.

По его словам, хакеры замаскировали вирус под вымогателя, чтоб отвлечь от основной его задачи.

"Это террористический акт. Исключительно масштабная атака с целью добиться отказа в обслуживании в масштабе целой страны. Факт того, что для маскировки был использован какой-то криптовымогатель, не должен отвлекать вас от сути. Это исключительно маскировка. Это операционная безопасность, которая наталкивает всех на мысль о том, что это криминальная активность. На самом деле активность не криминальная, а террористическая", — объяснил Стыран.