Смерть сестер под Харьковом попала в прямой эфир

Судя по записи, в салоне BMW компания распивала алкоголь.

сети опубликовали видеозапись ДТП, которое произошло вчера в 3:30 на проспекте Независимости в Изюме.

Тогда в результате аварии погибла 24-летняя девушка-водитель BMW и ее 16-летняя сестра, которая находилась на пассажирском сидении.

Видеозапись сделали сами девушки перед трагическим столкновением с электроопорой. Судя по ролику, сестры вели прямую трансляцию в социальной сети Instagram. Также на записи видно, что они распивали шампанское.