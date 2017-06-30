17.06.17 18:002590
Смерть сестер под Харьковом попала в прямой эфир
|30.06.17 12:04
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Судя по записи, в салоне BMW компания распивала алкоголь.
Судя по записи, в салоне BMW компания распивала алкоголь.
сети опубликовали видеозапись ДТП, которое произошло вчера в 3:30 на проспекте Независимости в Изюме.
Тогда в результате аварии погибла 24-летняя девушка-водитель BMW и ее 16-летняя сестра, которая находилась на пассажирском сидении.
Видеозапись сделали сами девушки перед трагическим столкновением с электроопорой. Судя по ролику, сестры вели прямую трансляцию в социальной сети Instagram. Также на записи видно, что они распивали шампанское.