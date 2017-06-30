В Николаеве убийцу подростка отпустили по амнистии

В 2013 году в Николаеве водитель иномарки сбил насмерть 16-летнего парня и сразу же скрылся с места происшествия, не предоставив ему никакой помощи. По сей день виновник трагедии находится на свободе, а родственники погибшего пытаются добиться правосудия. Об этом говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Погибший 16-летний Ростислав Гранкин с товарищем пересекали дорогу на пешеходном переходе, и вдруг на красный свет на большой скорости вылетел автомобиль и сбил парня. Истекающего кровью парня водитель бросил на дороге умирать.

Спустя некоторое время преступник сам пришел в полицию и признался в содеянном. Суд признал мужчину виновным, но в отношении его применили амнистию, так как у обвиняемого есть несовершеннолетний сын.

Родственники погибшего обвинили следствие и суд в подкупе, в свою очередь, юристы заявили, что главная проблема в законодательстве. Дело все же направили на пересмотр, но, как оказалось, виновного Дмитрия Горнушкина уже нет, зато вместо него есть новый человек – Дмитрий Латий.

Мать погибшего парня все же надеется найти справедливость и наказать виновника страшного ДТП.