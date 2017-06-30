17.06.17 18:002590
Как мародеры на трассе Киев-Чоп грабят фуру после ДТП (видео)
|30.06.17 15:38
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Копы наблюдали, как мародеры грабят фуру после ДТП.
Копы наблюдали, как мародеры грабят фуру после ДТП.
Мародерам не смогли помешать полицейские.
Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп в Житомирской области.
В ДТП попал грузовик, перевозивший пиво. Часть товара разбилась. А вот то, что уцелело, – сразу же растащили местные жители. Мародерам полицейские помешать не смогли.
Видео, на котором люди разбирают бутылки, выложили в сеть жители близлежащих сел.
Как писал Politeka, во Владимирской области России фура въехала в тросовое разделительное ограждение, а затем съехала в кювет и опрокинулась. Содержимое груза, а это сотни ящиков пива, стали настоящим сюрпризом для проезжающих мимо водителей автомашин.
Несмотря на просьбы дальнобойщика, люди выходили из своих автомобилей и даже останавливались на противоположной стороне дороги, чтобы забрать себе «драгоценный товар».