Как мародеры на трассе Киев-Чоп грабят фуру после ДТП (видео)

30.06.17 15:38Сколько просмотров этой статьи115Сколько комментариев этой статьи0

Копы наблюдали, как мародеры грабят фуру после ДТП.

Мародерам не смогли помешать полицейские.

Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп в Житомирской области.

В ДТП попал грузовик, перевозивший пиво. Часть товара разбилась. А вот то, что уцелело, – сразу же растащили местные жители. Мародерам полицейские помешать не смогли.

Видео, на котором люди разбирают бутылки, выложили в сеть жители близлежащих сел.

Как писал Politeka, во Владимирской области России фура въехала в тросовое разделительное ограждение, а затем съехала в кювет и опрокинулась. Содержимое груза, а это сотни ящиков пива, стали настоящим сюрпризом для проезжающих мимо водителей автомашин.

Несмотря на просьбы дальнобойщика, люди выходили из своих автомобилей и даже останавливались на противоположной стороне дороги, чтобы забрать себе «драгоценный товар».

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