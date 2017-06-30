17.06.17 18:002590
На Ровенщине задержали вора в законе, который контролировал добычу янтаря
|30.06.17 15:25
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Сегодня, 30 июня Служба безопасности Украины задержала «вора в законе» по кличке «Папуна».
Сегодня, 30 июня Служба безопасности Украины задержала «вора в законе» по кличке «Папуна».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
"Уголовник с прошлого года жил в Киеве и координировал деятельность организованной преступной группировки, специализирующейся на преступлениях насильственного характера.
Также в Ровенской «Папуна» пытался контролировать незаконных копателей янтаря", - говорится в сообщении. Решается вопрос о выдворении «вора в законе» за пределы Украины.