На Ровенщине задержали вора в законе, который контролировал добычу янтаря Сегодня, 30 июня Служба безопасности Украины задержала «вора в законе» по кличке «Папуна». Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. "Уголовник с прошлого года жил в Киеве и координировал деятельность организованной преступной группировки, специализирующейся на преступлениях насильственного характера. Также в Ровенской «Папуна» пытался контролировать незаконных копателей янтаря", - говорится в сообщении. Решается вопрос о выдворении «вора в законе» за пределы Украины. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама