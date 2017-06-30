Жуткое ДТП в центре Николаева

30.06.17 15:46Сколько просмотров этой статьи96Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 30 июня, в 13:40 в Николаеве произошло серьёзное ДТП - «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», сообщает "Новостной Николаев".

«Лада» двигалась по проспекту Центральному со стороны улицы Рюмина, «Мерседес» - по ул. 8 марта.

Удар был такой силы, что последний перевернулся на бок, а у «Лады» полностью смята и деформирована передняя часть.

В результате ДТП пострадал водитель «Мерседеса». С травмами неизвестной степени тяжести он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

В данный момент, помимо полиции, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Они смывают остатки масла и бензина, которые могут легко воспламениться.

Кроме того, с их помощью был открыт сжатый от удара капот «Лады Приора».

Похожие новости

21.05.17 14:55В Николаеве «Мерседес» насмерть сбил пешехода

21.05.17 14:17Автобус із членами керівної партії Туреччини потрапив у ДТП, 32 поранених

11.05.17 20:27В Николаеве водитель сбил пенсионера

14.04.17 12:13В Николаеве седельный тягач «МАН» насмерть сбил пешехода

31.03.17 15:47В Николаеве водитель сбил пешехода, погрузил его в машину и скрылся

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама