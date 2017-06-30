17.06.17 18:002590
Жуткое ДТП в центре Николаева
|30.06.17 15:46
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В пятницу, 30 июня, в 13:40 в Николаеве произошло серьёзное ДТП - «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», сообщает "Новостной Николаев".
В пятницу, 30 июня, в 13:40 в Николаеве произошло серьёзное ДТП - «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», сообщает "Новостной Николаев".
«Лада» двигалась по проспекту Центральному со стороны улицы Рюмина, «Мерседес» - по ул. 8 марта.
Удар был такой силы, что последний перевернулся на бок, а у «Лады» полностью смята и деформирована передняя часть.
В результате ДТП пострадал водитель «Мерседеса». С травмами неизвестной степени тяжести он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.
В данный момент, помимо полиции, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Они смывают остатки масла и бензина, которые могут легко воспламениться.
Кроме того, с их помощью был открыт сжатый от удара капот «Лады Приора».