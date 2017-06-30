Жуткое ДТП в центре Николаева

В пятницу, 30 июня, в 13:40 в Николаеве произошло серьёзное ДТП - «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», сообщает "Новостной Николаев".

«Лада» двигалась по проспекту Центральному со стороны улицы Рюмина, «Мерседес» - по ул. 8 марта.

Удар был такой силы, что последний перевернулся на бок, а у «Лады» полностью смята и деформирована передняя часть.

В результате ДТП пострадал водитель «Мерседеса». С травмами неизвестной степени тяжести он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

В данный момент, помимо полиции, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Они смывают остатки масла и бензина, которые могут легко воспламениться.

Кроме того, с их помощью был открыт сжатый от удара капот «Лады Приора».