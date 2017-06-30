За минуты до смерти: на Харьковщине девушки попали в ДТП в прямом эфире (видео)

В ночь на 30 июня в Изюме Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две девушки.

Во время аварии они вели прямую трансляцию в социальную сеть Instagram, передает NewsOboz.org со ссылкой на Харьков Live.

За рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка, с ней была ее 16-летняя подруга. Машина врезалась в столб, в результате чего девушка-водитель скончалась по дороге в больницу от тяжелых травм, а пассажир погибла на месте.

Во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в Іnstagram.

На видео видно, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, возможно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.

В полиции пока не назвали причину аварии, так как над этим еще работают эксперты.