В Николаеве провели рейд по недопущению стихийной торговли

В четверг, 29 июня, сотрудники отдела координации торговли и предпринимательства администрации Заводского района Николаевского городского совета совместно с сотрудниками Заводского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области в рамках мероприятий по недопущению стихийной торговли провели соответствующий рейд по ул. Сенной и пр. Центральному.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По результатам составлено 2 административных протокола по ст. 152 и 1 административный протокол по ст. 159 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение государственных стандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов»).

Граждане, которые осуществляли торговлю, предупреждены о недопущении торговли в неотведенных для этого местах, после чего они прекратили свои противоправные действия.

Меры по недопущению стихийной торговли администрацией района будут проводиться и в дальнейшем.